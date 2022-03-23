Мишустин предложил продлить на полгода срок уплаты налога по упрощенке для малого бизнеса
Малому бизнесу из ряда отраслей предлагается продлить на полгода срок уплаты налога по упрощенной системе за 2021 год и первый квартал 2022-го с последующей рассрочкой в течение полугода. Такое предложение на совещании с членами Правительства высказал Премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
«Для малого бизнеса из отдельных отраслей подготовлено еще одно решение. Оно коснется предприятий обрабатывающей сферы, культуры, спорта, здравоохранения, индустрии красоты и туристических агентств», — сказал глава федерального Кабмина.
По его словам, такой шаг позволит высвободить около 37 млрд рублей.