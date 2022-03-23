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Ру Тат
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Экономика
23 марта 2022  16:28

Мишустин предложил продлить на полгода срок уплаты налога по упрощенке для малого бизнеса

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Малому бизнесу из ряда отраслей предлагается продлить на полгода срок уплаты налога по упрощенной системе за 2021 год и первый квартал 2022-го с последующей рассрочкой в течение полугода. Такое предложение на совещании с членами Правительства высказал Премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«Для малого бизнеса из отдельных отраслей подготовлено еще одно решение. Оно коснется предприятий обрабатывающей сферы, культуры, спорта, здравоохранения, индустрии красоты и туристических агентств», — сказал глава федерального Кабмина. 

По его словам, такой шаг позволит высвободить около 37 млрд рублей.

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