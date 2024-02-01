Мишустин поздравил с днем рождения уроженку Казани, народную артистку РФ Зиганшину

Скриншот видео передачи ТК «Культура»

Премьер-министр России поздравил с 80-летием народную артистку РФ, актрису театра и кино Эру Зиганшину. Отрывок из телеграммы опубликовала пресс-служба Правительства.

«Талантливая актриса, эмоциональная и искренняя, вы покорили зрителей профессиональным мастерством, искусством художественного перевоплощения. Ваше умение работать в самых разных жанрах и амплуа позволило вам создать яркие и запоминающиеся образы на театральной сцене и в кинематографе», — отметил Премьер.

Эра Зиганшина родилась в Казани 1 февраля 1944 года. Окончила театральную студию при Ленинградском академическом Большом драматическом театре им.Горького, в котором затем и начала свою карьеру. Некоторое время служила в труппе Русского драматического театра им.Чехова в Кишиневе (Молдавская ССР), а также в нескольких драмтеатрах Москвы.

С 2011 года по настоящее время является частью труппы Национального драматического театра России (Александринского театра) в Санкт-Петербурге.

Звание народной артистки России присуждено Зиганшиной в 2005 году.