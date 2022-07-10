Мишустин поздравил работников почты с профессиональным праздником

Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил работников российской почты с профессиональным праздником.

В сообщении, опубликованном на сайте Кабмина, Мишустин подчеркнул, что Почта России это и огромная сеть традиционных отделений, работающих в самых маленьких поселках и удаленных местах, соединяющая огромную территорию РФ в единое целое. Но еще это и современные технологии, позволяющие оформлять электронные заказные письма и посылки через портал pochta.ru и в мобильном приложении.

Премьер подчеркнул важность вклада каждого сотрудника компании.

«Сердечно поздравляю вас с Днем российской почты», — говорится в сообщении.

Традиционно он отмечается во второе воскресенье июля.