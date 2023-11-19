Мишустин поздравил преподавателей вузов с профессиональным праздником

Фото: телеграм-канал Правительства РФ

Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил преподавателей высшей школы с профессиональным праздником, который был установлен приказом Министерства науки и высшего образования РФ в 2021 году и ежегодно отмечается 19 ноября.

«Вы не просто передаете накопленные знания и опыт студентам, но и воспитываете в них умение критически мыслить, находить нестандартные решения, формируете стремление к непрерывному обучению, помогаете самореализоваться», – приводятся слова председателя Правительства в телеграм-канале Кабмина.

Мишустин подчеркнул, что преподаватели вузов вносят весомый вклад в развитие отечественной науки и образования, способствуют достижению экономического и технологического суверенитета России.

Глава Кабмина напомнил, что 2023-й был объявлен Президентом Владимиром Путиным Годом педагога и наставника для того, чтобы укрепить престиж этой профессии, подчеркнуть общественную значимость преподавателей в работе по совершенствованию системы высшего образования и подготовке кадров с высокой квалификацией.