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Мишустин поздравил Минниханова с Днем России
Глава правительства РФ Михаил Мишутин поздравил Раиса РТ Рустама Миннихнова с Днем России.
«Этот праздник символизирует независимость, народное единство, солидарность и патриотизм», - написал Мишустин в поздравительной телеграмме.
Он также отметил, что Россия – это великая страна с тысячелетней историей, уникальным культурным наследием и многовековыми традициями. Причем будущее Родины напрямую зависит от каждого из нас, от нашей гражданской ответственности, стремления внести свой вклад в развитие и процветание Отечества, подчеркнул Мишутин.
«Уверен, что вместе мы сохраним и приумножим могущество Отчизны, укрепим суверенитет и национальную безопасность, защитим свободу и благополучие миллионов людей», - пишет глава российского правительства.
В завершении он пожелал Минниханову и его близким успехов в работе на благо страны, счастья и крепкого здоровья.
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