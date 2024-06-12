Мишустин поздравил Минниханова с Днем России

Глава правительства РФ Михаил Мишутин поздравил Раиса РТ Рустама Миннихнова с Днем России.

«Этот праздник символизирует независимость, народное единство, солидарность и патриотизм», - написал Мишустин в поздравительной телеграмме.

Он также отметил, что Россия – это великая страна с тысячелетней историей, уникальным культурным наследием и многовековыми традициями. Причем будущее Родины напрямую зависит от каждого из нас, от нашей гражданской ответственности, стремления внести свой вклад в развитие и процветание Отечества, подчеркнул Мишутин.

«Уверен, что вместе мы сохраним и приумножим могущество Отчизны, укрепим суверенитет и национальную безопасность, защитим свободу и благополучие миллионов людей», - пишет глава российского правительства.

В завершении он пожелал Минниханову и его близким успехов в работе на благо страны, счастья и крепкого здоровья.