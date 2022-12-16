Мишустин поторопил Минфин с подготовкой документов для продления льготной ипотеки

Глава Кабмина РФ Михаил Мишустин поручил Минфину РФ подготовить все документы по льготной ипотеке по ставке до 8% годовых до 20 декабря. Оформить ипотеку на этих условиях можно будет до 1 июля 2024 года.

«Расширен доступ к семейной ипотеке, по поручению президента, под 6% для семей, у которых как минимум два ребенка младше 18 лет. Для наших новых присоединившихся территорий будут предоставляться льготные кредиты на покупку жилья в новостройках по ставке 2%», – напомнил Мишустин на заседании Кабмина.

До 20 декабря все нормативные документы должны быть готовы, чтобы уже с нового года все ипотечные программы действовали на таких условиях, передает пресс-служба Кабмина поручение Мишустина.

Напомним, ранее ЦБ выступал за то, чтобы завершить программу льготной ипотеки, однако Президент Владимир Путин накануне предложил продлить ее действие по ставке в 8%. Президент Татарстана Рустам Минниханов сегодня, комментируя это решение, отметил, что продление действия программы стабилизирует строительную отрасль.