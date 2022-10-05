Кабмин до конца октября утвердит проекты отечественного ПО, претендующие на господдержку

До конца октября станут известны проекты отечественного программного обеспечения, которые смогут претендовать на государственную поддержку. Определить их должна правительственная комиссия по цифровому развитию, напомнил Премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Также до 1 ноября Минцифры должно подготовить дорожные карты для развития высокотехнологичных отраслей «Нового индустриального программного обеспечения» и «Нового общесистемного программного обеспечения».

Отмечается, что Правительство России компенсирует заказчикам до 80% средств, необходимых для доработки ядра продукта. Софинансировать внедрение отечественного ПО планируется, если та или иная компания ранее уже потратила свои средства на закупку зарубежных программ.

Работа ведется в рамках поручения Президента РФ Владимира Путина по обеспечению технологической независимости России.