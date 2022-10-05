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Технологии
5 октября 2022  11:14

Кабмин до конца октября утвердит проекты отечественного ПО, претендующие на господдержку

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До конца октября станут известны проекты отечественного программного обеспечения, которые смогут претендовать на государственную поддержку. Определить их должна правительственная комиссия по цифровому развитию, напомнил Премьер-министр РФ Михаил Мишустин. 

Также до 1 ноября Минцифры должно подготовить дорожные карты для развития высокотехнологичных отраслей «Нового индустриального программного обеспечения» и «Нового общесистемного программного обеспечения». 

Отмечается, что Правительство России компенсирует заказчикам до 80% средств, необходимых для доработки ядра продукта. Софинансировать внедрение отечественного ПО планируется, если та или иная компания ранее уже потратила свои средства на закупку зарубежных программ. 

Работа ведется в рамках поручения Президента РФ Владимира Путина по обеспечению технологической независимости России. 

 

 

#Михаил Мишустин #современные технологии #кабмин
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