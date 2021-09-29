news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
29 сентября 2021  04:15

Мишустин поручил выделить более 100 млн рублей на испытания «Спутника V» среди подростков

news_top_970_100

На испытания вакцины от коронавируса «Спутник V» среди подростков в 2021 году центр им. Гамалеи получит 100,6 млн рублей. Соответствующее распоряжение за подписью Премьер-министра РФ Михаила опубликовано на портале правовых актов. 

В документе отмечается, что на выполнение государственного задания необходимо выделить «бюджетные ассигнования в размере 100 605,2 тыс. рублей». Всего в третьей фазе исследования примут участие 3 тыс. добровольцев в возрасте от 12 до 17 лет. 

Минздрав РФ должен будет проконтролировать целевое и эффективное расходование выделенных средств и доложить о результатах испытаний до 1 марта 2022 года.

#Коронавирус
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное