Мишустин поручил выделить более 100 млн рублей на испытания «Спутника V» среди подростков

На испытания вакцины от коронавируса «Спутник V» среди подростков в 2021 году центр им. Гамалеи получит 100,6 млн рублей. Соответствующее распоряжение за подписью Премьер-министра РФ Михаила опубликовано на портале правовых актов.

В документе отмечается, что на выполнение государственного задания необходимо выделить «бюджетные ассигнования в размере 100 605,2 тыс. рублей». Всего в третьей фазе исследования примут участие 3 тыс. добровольцев в возрасте от 12 до 17 лет.

Минздрав РФ должен будет проконтролировать целевое и эффективное расходование выделенных средств и доложить о результатах испытаний до 1 марта 2022 года.