news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 14 марта 2026 11:58

Мишустин поручил внедрить обучение по интеллектуальной собственности в колледжах и вузах

Читайте нас в
Телеграм

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил разработать и внедрить отраслевые модули по интеллектуальной собственности в образовательные программы колледжей и вузов страны. Об этом сообщает «РИА Новости».

По информации кабмина, такие поручения были даны по итогам стратегической сессии, посвященной развитию сферы интеллектуальной собственности до 2036 года.

В сообщении указывается, что министерствам образования и науки, просвещения, экономического развития, а также Роспатенту поручено разработать и обеспечить внедрение этих отраслевых модулей в учебные программы.

Результаты работы по внедрению модулей должны быть доложены в правительство до 2 октября 2028 года.

#вузы #колледжи #интеллектуальная собственность
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
