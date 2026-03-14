Мишустин поручил внедрить обучение по интеллектуальной собственности в колледжах и вузах

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил разработать и внедрить отраслевые модули по интеллектуальной собственности в образовательные программы колледжей и вузов страны. Об этом сообщает «РИА Новости».

По информации кабмина, такие поручения были даны по итогам стратегической сессии, посвященной развитию сферы интеллектуальной собственности до 2036 года.

В сообщении указывается, что министерствам образования и науки, просвещения, экономического развития, а также Роспатенту поручено разработать и обеспечить внедрение этих отраслевых модулей в учебные программы.

Результаты работы по внедрению модулей должны быть доложены в правительство до 2 октября 2028 года.