Мишустин поручил включить в нацпроект развитие рынка услуг для семей с детьми

Развитие национальной индустрии детских товаров и рынка услуг для семей с детьми будет включено в национальный проект «Молодежь и дети». Такое поручение Премьер-министр России Михаил Мишустин дал по итогам встречи с членами Совета палаты Совфеда. Об этом сообщает пресс-служба Правительства.

Задача поставлена перед Росмолодежью, Минпросвещения, Минпромторгом и Минфином России. Она должна быть выполнена до 1 ноября текущего года.

Помимо этого, председатель Правительства призвал рассмотреть вопросы обеспечения регионов медиками и учителями, предоставить возможности для трудоустройства студентов на такие специальности. Также он поручил расширить федеральный проект «Профессионалитет» для подготовки специалистов по востребованным профессиям и специальностям в соответствии с запросами конкретных работодателей. На 1 млрд рублей планируется расширить федеральное финансирование для восстановления организаций отдыха и оздоровления детей. Это позволит создать в субъектах Федерации необходимую современную инфраструктуру.

Напомним, что указом Президента России Владимира Путина в стране проводится Год семьи.