Мишустин поручил создать оргкомитет по проведению в России Года семьи

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил создать организационный комитет по проведению в России Года семьи. Распоряжение было подписано в рамках указа Президента страны Владимира Путина и опубликовано на сайте правительства.

Уточняется, что за все организационные и технические моменты деятельности оргкомитета будет отвечать Минтруд РФ.

Предполагается, что в состав комитета войдут 29 человек. Среди них: зампредседателя правительства РФ (председатель оргкомитета) Татьяна Голикова, замруководителя аппарата правительства России (зампредседателя оргкомитета) Ольга Кривонос, первый заместитель Минтруда РФ (ответственный секретарь оргкомитета) Ольга Баталина, министр труда России Антон Котяков, министр просвещения Сергей Кравцов, министр культуры РФ Ольга Любимова, министр здравоохранения Михаил Мурашко, министр юстиции России Константин Чуйченко, министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев и ряд других лиц (по согласованию).