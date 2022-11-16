Мишустин поручил Роструду жестко контролировать сохранение рабочих мест мобилизованных

Необходимо обеспечить особый контроль за исполнением всех гарантий для призванных из запаса для службы в Вооруженных силах граждан России, включая сохранение за ними рабочих мест. Работники и работодатели должны знать, куда им обращаться за разъяснением, и получать всю необходимую информацию, заявил Премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«По поручению Президента России [Владимира Путина] у нас достаточно оперативно вышло постановление, которое гарантирует за всеми, кто был мобилизован с 21 сентября, сохранение рабочих мест. Нужно обеспечить особый контроль за исполнением этого решения, чтобы люди могли получить всю необходимую информацию», — приводит пресс-служба Правительства слова Премьера, сказанные на встрече с руководителем Роструда Михаилом Иванковым.

Глава ведомства доложил Председателю Правительства, что Роструд уже запустил специальную горячую линию для информирования мобилизованных граждан.

По словам чиновника, поступило уже свыше 3 тыс. звонков. Чаще всего с вопросами обращаются работодатели, которые хотят получить точную информацию о том, как им действовать в соответствии с законодательством.

«На сегодняшний день по всем обращениям все проблемы решены. Будем дальше держать на контроле и докладывать», — поделился своим пониманием ситуации Иванков.