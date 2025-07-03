Мишустин поручил разработать налоговые льготы для IT-компаний с государственным участием

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Премьер-министр России Михаил Мишустин дал поручение Министерству финансов и Министерству цифрового развития подготовить предложения по введению налоговых льгот для IT-компаний с государственным участием.

«Минфину и Минцифры поручено до конца III квартала подготовить предложения по внесению изменений в Налоговый кодекс и порядок аккредитации организаций, осуществляющих деятельность в сфере информационных технологий, предусмотрев для ИТ-компаний, в которых доля прямого или косвенного участия Российской Федерации превышает 50%, возможность воспользоваться профильными налоговыми льготами при соответствии определенным условиям», — говорится в сообщении пресс-службы Кабинета министров.