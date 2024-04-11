Мишустин поручил поднять долю отечественных лекарств на российском рынке до 70%

Доля российских лекарств в общем объеме продаж на внутреннем рынке страны должна составлять до 70% через 7 лет. С таким заявлением выступил премьер-министр России Михаил Мишустин.

Он подчеркнул, что для достижения данной цели правительство РФ будет улучшать системные меры поддержки российских производителей, стимулировать разработки и исследования. Поддерживать собираются через различные субсидии и гранты, а также через льготы по налогам и создание условий для расширения экспорта данных товаров, уточнил Мишустин, чьи слова приводит ТАСС.

Также политик рассказал, что власти РФ утвердили план мероприятий по реализации стратегии фармацевтической промышленности. Он отметил, что развивать данное направление крайне важно, поскольку оно сильно влияет на человеческое здоровье, продолжительность и активность жизни граждан. К слову, ранее Президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию поручал организовать большие объемы собственного производства лекарств и обеспечить ими в достаточном количестве системы здравоохранения.

Еще Мишустин добавил, что качество и доступность лекарственных препаратов сильно влияет на своевременность и эффективность медпомощи. Цель правительства РФ в этом плане – добиться того, чтобы россияне получали качественное лечение, отмечает он.

Особое внимание, по его мнению, надо уделить подготовке высококвалифицированных специалистов для этой отрасли. Он также попросил глав регионов активно участвовать в решении последнего вопроса.