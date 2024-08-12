Мишустин поручил отразить в нацпроекте задачи по обновлению жилфонда и благоустройству

Глава правительства России Михаил Мишустин поручил отразить в национальном проекте «Инфраструктура для жизни» задачи по обновлению жилфонда, благоустройству территорий, газификации.

По словам политика, жилищный фонд к 2030 году должен обновиться минимум на 20% в сравнении с показателями 2019-го, благоустроить за тот период должны не меньше чем 30 тысяч общественных территорий, газифицировать в ближайшие 6 лет следует не менее 1,6 млн домовладений, а к 2036 году – не менее 3 млн домовладений. И все эти задачи должны появиться в нацпроекте, говорит Мишустин, чьи слова приводит пресс-служба правительства РФ.

Еще в рамках национального проекта должны увеличить парк общественного транспорта (до 85%), чей срок службы не превышает установленные нормативы, починить как минимум 85% федеральных автодорог и не менее 60% региональных и межмуниципальных трасс.

Также в нацпроект следует добавить около 1,6 тыс. проектов, которые победили во Всероссийском конкурсе лучших проектов по созданию комфортной городской среды, а также проекты, связанные со строительством и реконструкцией 2 тыс. объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки.