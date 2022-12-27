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Ру Тат
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Официальная хроника
27 декабря 2022  21:00

Мишустин поручил открыть 16 военных учебных центров при российских вузах

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Еще при 16 федеральных вузах появятся военные учебные центры. Распоряжение об их создании подписал сегодня Премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«Создать военные учебные центры при федеральных государственных образовательных организациях высшего образования», — отмечается в документе, появившемся на официальном портале правовой информации.

Распоряжение затронет государственные вузы в Астрахани, Кирове, Биробиджане, Ижевске, Липецке, Грозном, Йошкар-Оле, Пскове, Смоленске и других городах России.

#Михаил Мишустин #вузы
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