Мишустин поручил открыть 16 военных учебных центров при российских вузах
Еще при 16 федеральных вузах появятся военные учебные центры. Распоряжение об их создании подписал сегодня Премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
«Создать военные учебные центры при федеральных государственных образовательных организациях высшего образования», — отмечается в документе, появившемся на официальном портале правовой информации.
Распоряжение затронет государственные вузы в Астрахани, Кирове, Биробиджане, Ижевске, Липецке, Грозном, Йошкар-Оле, Пскове, Смоленске и других городах России.