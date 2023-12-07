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Мишустин поручил организовать мониторинг спроса на ряд продуктов по регионам
Глава правительства России Михаил Мишустин поручил организовать в РФ оперативный мониторинг спроса на некоторые продукты питания по регионам и группам населения.
Как уточнили в телеграм-канале Правительства России, предложения по организации мониторинга спроса на отдельные продукты питания в разрезе регионов и социально-демографических групп должны подготовить до 1 февраля 2024 года. Ответственные: Минэкономики, Минсельхоз, Минпромторг, ФНС России и аналитический центр при правительстве.
Уточняется, что особое внимание необходимо уделить производству молока и молочных продуктов, овощей и бахчевых, фруктов и ягод. Кроме того, акцент должен быть сделан на повышении обеспеченности российского рынка семенами основных сельхозкультур отечественного производства.
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