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Экономика 7 декабря 2023 12:23

Мишустин поручил организовать мониторинг спроса на ряд продуктов по регионам

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Глава правительства России Михаил Мишустин поручил организовать в РФ оперативный мониторинг спроса на некоторые продукты питания по регионам и группам населения.

Как уточнили в телеграм-канале Правительства России, предложения по организации мониторинга спроса на отдельные продукты питания в разрезе регионов и социально-демографических групп должны подготовить до 1 февраля 2024 года. Ответственные: Минэкономики, Минсельхоз, Минпромторг, ФНС России и аналитический центр при правительстве.

Уточняется, что особое внимание необходимо уделить производству молока и молочных продуктов, овощей и бахчевых, фруктов и ягод. Кроме того, акцент должен быть сделан на повышении обеспеченности российского рынка семенами основных сельхозкультур отечественного производства.

#продукты #мониторинг #Михаил Мишустин #Россия #регионы РФ
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