Мишустин поручил оперативно обеспечить жителей новых регионов России медстрахованием

В новых российских субъектах территориальные фонды ОМС получат функции страховых медицинских организаций. Они будут выдавать жителям полисы медстрахования, проводить оплату оказанных услуг и контролировать их качество, для этого субъектам передали необходимую нормативную базу, сообщил глава ФОМС Илья Баланин.

Сейчас, по словам Баланина, ведутся расчеты необходимого финансирования и подготовка проекта программы государственных гарантий. Застрахованные лица, как и все граждане страны, смогут получить помощь не только на территории родных регионов, но и в любом другом субъекте России и любом федеральном медучреждении.

Система ОМС в полном объеме заработает на территории новых регионов в 2024 году, сообщает пресс-служба Кабмина. «То, о чем вы сказали, – масштабные задачи. И чем быстрее они будут решены, в частности, для новых граждан Российской Федерации, тем, естественно, быстрее качество их жизни будет соответствовать государственным гарантиям, которые приняты в Российской Федерации. Просил бы вас держать этот вопрос на особом контроле», – сказал премьер-министр Михаил Мишустин.

Напомним, 30 сентября в Кремле прошла церемония подписания договоров о включении в состав России ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей. Участие в ней приняли Президент Владимир Путин и главы новых субъектов.