Мишустин поручил направить 47 млрд рублей на выплаты по больничным

Необходимо как можно быстрее перечислить 47 млрд рублей на социальные выплаты временно нетрудоспособным гражданам. Об этом заявил Премьер-министр РФ Михаил Мишустин, дав соответствующее поручение Минфину, сообщает РИА Новости.

«Сегодня направим свыше 47 млрд рублей на выплату пособий по временной нетрудоспособности. Важно, чтобы в этой ситуации люди могли быстро и без проволочек оформить больничные листы и получить положенные им выплаты», — подчеркнул Мишустин на заседании Правительства.

«Прошу Министерство финансов обеспечить оперативное выполнение этого распоряжения и как можно скорее перечислить Фонду социального страхования необходимые средства», — добавил Премьер.

Председатель Правительства РФ также напомнил о росте уровня заболеваемости коронавирусом в России. «Остаются высокими и риски распространения коронавирусной инфекции», — констатировал он.