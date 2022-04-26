Мишустин поручил Минтруду создать единый Фонд пенсионного и социального страхования

Правительство активизирует работу над нормативной базой для создания единого Фонда пенсионного и социального страхования. Соответствующее поручение Минтруду дал Премьер-министр России Михаил Мишустин.

«Правовая, организационная и техническая готовность работы фонда должна быть обеспечена к 1 января 2023 года», — говорится на сайте Правительства.

Интеграция позволит ускорить процесс получения социальных выплат. Также будет прорабатываться введение единого тарифа страховых взносов, которые предполагается перечислять единым платежом. В сообщении отмечается, что все права граждан сохраняются и будут гарантированы в полном объеме.