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Ру Тат
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Общество
26 апреля 2022  10:16

Мишустин поручил Минтруду создать единый Фонд пенсионного и социального страхования

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Правительство активизирует работу над нормативной базой для создания единого Фонда пенсионного и социального страхования. Соответствующее поручение Минтруду дал Премьер-министр России Михаил Мишустин.

«Правовая, организационная и техническая готовность работы фонда должна быть обеспечена к 1 января 2023 года», — говорится на сайте Правительства. 

Интеграция позволит ускорить процесс получения социальных выплат. Также будет прорабатываться введение единого тарифа страховых взносов, которые предполагается перечислять единым платежом. В сообщении отмечается, что все права граждан сохраняются и будут гарантированы в полном объеме.

#Михаил Мишустин
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