Мишустин поручил доработать нацпроект «Туризм и гостеприимство» до конца лета

Фото: телеграм-канал Кабмина

Премьер-министр Михаил Мишустин по итогам стратсессии по национальному проекту «Туризм и гостеприимство» поручил Правительству представить доработанную версию нацпроекта до конца августа 2024 года. Об этом сообщается в телеграм-канале Кабмина.

В состав нацпроекта войдут 5 федеральных проектов: «Создание номерного фонда, инфраструктуры и новых точек притяжения», «Пять морей и озеро Байкал», «Производство отечественной продукции для туристской индустрии», «Туристическая привлекательность страны» и «Кадры для туризма».

Кабмину необходимо будет выбрать оптимальную модель управления, синхронизировать межведомственные программы и просчитать социальные эффекты от планируемых мероприятий.

Национальные проекты реализуются в России с 2019 года на основании «майских указов» Президента страны Владимира Путина. Они охватывают более 10 направлений стратегического развития страны, таких как «Здравоохранение», «Образование», «Экология», «Демография», «Наука», «Культура», «Жильё и городская среда». 29 февраля, выступая с посланием Федеральному Собранию», глава государства анонсировал новые национальные проекты «Кадры», «Молодежь России», «Продолжительная и активная жизнь», «Семья» и «Экономика данных».