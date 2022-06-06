Мишустин поручил до 9 июня решить вопрос с запуском льготной промышленной ипотеки под 5%

Премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе совещания по развитию малого и среднего бизнеса поручил проработать вопрос о запуске промышленной ипотеки по ставке до 5% годовых. Об этом сообщает пресс-служба Правительства.

Соответствующее поручение дано Минпромторгу, Минфину, Минэкономразвития и руководителям ряда регионов, его необходимо выполнить до 9 июня.

Льготные кредиты будут предоставляться предприятиям на покупку недвижимости напрямую у промышленного девелопера.

Работа проводится по поручению Президента РФ Владимира Путина для реализации механизма промышленной ипотеки.