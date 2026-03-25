Мишустин поручил дифференцировать ставку семейной ипотеки по числу детей

Правительство РФ поручило Министерству финансов и Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства до 1 июля 2026 года проработать вопросы дифференциации ставки по семейной ипотеке в зависимости от количества детей в семье. Соответствующее поручение дал председатель правительства Михаил Мишустин по итогам февральского отчёта кабмина в Госдуме и с учётом предложений депутатов, сообщает ТАСС.

Как уточнили в кабинете министров, перед ведомствами поставлена задача подготовить предложения о введении дифференцированного подхода, при котором процентная ставка будет зависеть от числа детей.