news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 25 марта 2026 13:04

Мишустин поручил дифференцировать ставку семейной ипотеки по числу детей

Читайте нас в
Телеграм
Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Правительство РФ поручило Министерству финансов и Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства до 1 июля 2026 года проработать вопросы дифференциации ставки по семейной ипотеке в зависимости от количества детей в семье. Соответствующее поручение дал председатель правительства Михаил Мишустин по итогам февральского отчёта кабмина в Госдуме и с учётом предложений депутатов, сообщает ТАСС.

Как уточнили в кабинете министров, перед ведомствами поставлена задача подготовить предложения о введении дифференцированного подхода, при котором процентная ставка будет зависеть от числа детей.

#Михаил Мишустин #Ипотека
news_right_1
news_right_2
news_bot
