Мишустин поприветствовал участников РВФ-2026

Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин направил приветствие участникам и гостям сегодняшнего XX Российского венчурного форума, согласно официальному сообщению.

В обращении глава кабинета министров отметил, что на протяжении двадцати лет форум объединяет отечественных и зарубежных инвесторов, предпринимателей, представителей крупных корпораций и научно-технического сообщества. Мероприятие открывает возможности для обмена опытом, перспективными идеями, лучшими практиками и инструментами для запуска и масштабирования бизнеса.

Мишустин подчеркнул, что технологическое лидерство является одной из национальных целей развития страны, поставленных Президентом. Для ее достижения ведется последовательная работа по формированию устойчивой венчурной экосистемы, привлечению финансирования в высокотехнологичные стартапы и повышению инновационного потенциала промышленных предприятий.

Создаются передовые инженерные и научные решения, способные конкурировать на международной арене, реализуются проекты, укрепляющие экономический рост и позиции России в мировом сообществе. Предпринимаются меры для поддержки малых технологических компаний и снижения административных барьеров для бизнеса. Все эти меры способствуют расширению рынка венчурных инвестиций, добавил премьер-министр.

Мишустин выразил уверенность, что результаты форума помогут укреплению стратегического партнерства, и пожелал участникам конструктивных дискуссий и смелых новаторских идей, которые найдут практическое воплощение в глобальном масштабе.