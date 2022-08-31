Мишустин пообещал беспрецедентное финансирование для электронной промышленности в РФ

Финансирование развития электронной промышленности России будет проводиться в беспрецедентных масштабах. Об этом накануне рассказал Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на технологической сессии по электронике. Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.

«В первом полугодии провели стратегическую сессию, определили перспективный облик электронной промышленности, обозначили совершенно конкретные цели и задачи их достижения. Отрасль будет получать беспрецедентное финансирование, причем оно длинное — на восемь лет мы сделали планы», — уточнил Председатель Правительства.

По его мнению, в период санкций особенно важно уделить внимание развитию отечественного профильного электронного машиностроения, изготовлению технологического и вспомогательного оборудования, компонентов, а также повысить спрос на микроэлектронную продукцию.

В этой работе будет задействовано не только государство, но и научное сообщество, что позволит обеспечить конкурентоспособность России в данной сфере.