Мишустин: Показатели исполнения нацпроектов в России близки к 100%

В России практически достигнуты 100-процентные показатели исполнения национальных проектов, госпрограмм и стратегических инициатив. С таким заявлением на стратегической сессии о продлении нацпроектов до 2030 года выступил Премьер-министр Михаил Мишустин.

Он отметил, что после запуска этих программ в стране была создана специальная система управления и мониторинга, охватившая все уровни исполнительной власти. Ее работа помогает отслеживать ход реализации нацпроектов, прогнозировать ход их исполнения и своевременно корректировать возможные отклонения. В том числе это достигается благодаря обратной связи от граждан.

Как подчеркнул Мишустин, планы по продвижению к национальным целям, определенным Президентом России Владимиром Путиным на конец 2023 года, были успешно выполнены.

«В Послании Федеральному Собранию Президент поставил целый ряд стратегических задач, которые предстоит решить до 2030 года, в том числе благодаря новым национальным проектам. Все они направлены на дальнейшее развитие страны, повышение качества жизни граждан и усиление экономического потенциала нашей страны», — добавил Премьер-министр.

Так, по поручению главы государства с 2025 года будут запущены нацпроекты «Семья», «Продолжительная и активная жизнь», «Молодежь России», «Кадры», новые проекты технологического суверенитета.