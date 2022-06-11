Мишустин подписал распоряжение о выходе России из Всемирной туристской организации

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение Правительства о выходе России из Всемирной туристской организации ООН (UNWTO). Документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

Ранее соответствующее предложение выдвинуло Министерство иностранных дел РФ. Выход согласован «с согласованное с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти» и осуществляется в соответствии со статьей 36 федерального закона «О международных договорах Российской Федерации», отмечается в документе.

UNWTO объединяет 158 стран-участниц, шесть ассоциированных территорий, две территории в статусе наблюдателя и более 500 аффилированных организаций (по состоянию на 2017 год). Специализированное межправительственное учреждение системы ООН отвечает за общедоступность туризма и развитие туристической отрасли.

Госкоминтурист СССР стал действительным членом только что созданной на основе Международного союза официальных туристских организаций Всемирной туристской организации в 1975 году. Позднее Россия унаследовала этот статус от Советского Союза.

После начала инициированной Президентом РФ Владимиром Путиным специальной военной операции Гватемала, Литва, Польша, Словения и Украина направили в UNWTO запрос о приостановке членства России. После этого, в конце апреля, российская сторона объявила о намерении покинуть организацию.