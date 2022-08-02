Мишустин подписал постановления о правилах создания «Роскадастра»

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о правилах формирования публично-правовой компании «Роскадастр». Документ опубликован на интернет-портале правовой информации.

Отмечается, что компания будет создаваться путем реорганизации с одновременным сочетанием преобразования и присоединения АО «Ростехинвентаризация — Федеральное БТИ», ФГБУ «Центр геодезии, картографии и ИПД» и Федеральной кадастровой палаты. Новообразованная компания будет выполнять функции преобразуемых учреждений.

В конце прошлого года Президент России Владимир Путин подписал закон о создании публично-правовой компании «Роскадастр».