Мишустин подписал постановление о диспансеризации переболевших Covid-19

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление Правительства об организации углубленной диспансеризации для переболевших коронавирусом Covid-19. Документ опубликован на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

«Необходимым предварительным условием проведения углубленной диспансеризации является дача информированного добровольного согласия гражданина (его законного представителя) на медицинское вмешательство в соответствии с законодательством Российской Федерации. Гражданин вправе отказаться от проведения углубленной диспансеризации в целом либо от отдельных видов медицинских вмешательств, входящих в объем углубленной диспансеризации», — сказано в третьем пункте постановления.

Согласно документу, в первую очередь диспансеризации подлежат переболевшие новым штаммом коронавируса и имеющие два или более хронических заболеваний неинфекционного характера (приоритет первого уровня).

Во вторую очередь подлежат диспансеризации переболевшие Covid-19 россияне, имеющие только одно хроническое неинфекционное заболевание или не имеющие ни одного (приоритет второго уровня).

За ними следуют не обращавшиеся в какие-либо медицинские организации более двух лет (приоритет третьего уровня) и граждане, не относящиеся ни к одной из первых трех категорий (приоритет четвертого уровня).

При этом в постановлении подчеркивается, что при наличии у гражданина двух и более приоритетов из перечисленных выше он подлежит углубленной диспансеризации вне очереди по самому высокому из приоритетов.

Мишустин выразил надежду на то, что россияне воспользуются предоставленной возможностью и что диспансеризация в таком формате окажется эффективна для людей с различными хроническими заболеваниями, которые дополнительно осложняются коронавирусом.