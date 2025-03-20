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Общество 20 марта 2025 20:32

Мишустин поддержал увеличение финансирования модернизации колледжей

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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин одобрил инициативу депутатов «Единой России» по увеличению финансирования модернизации колледжей. Об этом сообщает ТАСС, приводя слова вице-спикера Госдумы Виктории Абрамченко.

Абрамченко отметила, что федеральный проект «Профессионалитет», направленный на развитие среднего профессионального образования, нуждается в корректировке. Депутаты предложили изменить его, обратив внимание на недостаточное финансирование обновления материально-технической базы колледжей. По их мнению, для обеспечения качественного образования необходимо выделить дополнительные средства из федерального бюджета. Мишустин поддержал эту позицию и пообещал дать соответствующее поручение.

Кроме того, парламентарии предложили пересмотреть механизмы поддержки регионов, чтобы расширить их участие в проекте. По словам Абрамченко, за два с половиной года сложился круг лидеров – 14 регионов, активно сотрудничающих с промышленными предприятиями. Однако в других субъектах либо не хватает финансирования, либо отсутствуют сильные индустриальные партнеры. Депутаты предложили скорректировать меры поддержки, чтобы проект стал доступным для всех регионов России.

#Михаил Мишустин #Единая Россия #колледжи
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