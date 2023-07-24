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Мишустин поддержал идею главы Института развития городов Татарстана о типовых проектах
Директор фонда «Институт развития городов Республики Татарстан» Наиля Зиннатуллина обратилась к премьер-министру России Михаилу Мишустину на форуме «Развитие малых городов и исторических поселений» во Владивостоке.
Она попросила его допустить архитекторов к участию в разработке типовых проектов соцобъектов и прилегающей к ним территории. Видео общения Зиннатуллиной с Мишустиным опубликовано в телеграм-канале Кабмина.
Вопрос касается школ, больниц, детсадов и других соцобъектов, которые находятся вокруг общественных пространств, отметила Зиннатуллина. Она напомнила, что по благоустройству пространств Татарстан выходит на мировой уровень в работе с природными территориями, улицами, площадями. Однако, зачастую около них реконструируются или строятся социальные объекты.
«Понятно, что ввиду экономии, сжатых сроков проектирования муниципалитеты <…> все равно стремятся к сохранению стоимости квадратного метра. В итоге мы, к сожалению, часто получаем неактуальные планировки, устаревшие фасадные решения. И самое страшное, когда на прилегающей территории – асфальтовое поле с забором, – сказала директор Института развития городов РТ. – Архитектурное сообщество готово отреагировать на этот вызов. Если вы позволите, мы с профильными ведомствами <…> проработаем актуализацию типовых решений».
Мишустин разделил эту позицию, отметив важность комплексного сочетания социальных объектов и окружающей их инфраструктуры.
«Это очень важное направление! Это вопрос координации при создании мастер-плана территории. Конечно же, нужна координация с теми, кто является государственными заказчиками и подрядчиками строительства в том числе социальных объектов: больницы, школы, все что угодно. <…> Когда это не согласовано, это очень грустно. Я полностью это поддержу. Страшно, когда мы говорим о новом красивом объекте, а рядом видим большие кучи мусора», – сказал глава Правительства.
Он предложил создать рабочую группу при правительстве с участием Зиннатуллиной, и пообещал поддержать инициативу вместе с вице-премьером Маратом Хуснуллиным и главой Минстроя Иреком Файзуллиным.
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