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Общество 25 октября 2026 14:20

Мишустин поблагодарил таможенников за вклад в экономическую безопасность России

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Мишустин поблагодарил таможенников за вклад в экономическую безопасность России

Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил сотрудников и ветеранов Федеральной таможенной службы (ФТС) с профессиональным праздником и 35-летием со дня создания службы. Его слова приводит канал Правительства России в МАКСе.

Он отметил, что за прошедшие годы ведомство накопило уникальный опыт и прошло большой путь. Сегодня ФТС остается одним из ключевых звеньев в обеспечении экономической безопасности и суверенитета страны.

Мишустин поблагодарил ветеранов, а также всех, кто участвовал в создании и развитии таможенной системы России, за самоотверженный труд и ответственное отношение к делу. По его словам, компетентность сотрудников помогает выполнять поставленные задачи и эффективно отвечать на современные вызовы.

Отдельные слова признательности премьер-министр адресовал сотрудникам, которые работают на передовых рубежах и в приграничных районах.

В завершение поздравления Мишустин пожелал работникам таможенной службы дальнейших профессиональных успехов и достижений, крепкого здоровья и благополучия им и их близким.

Фото: https://max.ru/government_rus

#таможенники #Михаил Мишустин
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