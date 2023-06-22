Мишустин: Первый полет обновленного Sukhoi Superjet запланирован на ближайшее время

Первый полет обновленного лайнера Sukhoi Superjet запланирован на ближайшее время. Об этом сообщил Председатель Правительства России Михаил Мишустин на заседании в Казанском авиационном заводе им.С.П.Горбунова — филиале ПАО «Туполев».

«Проходит испытания обновленный лайнер Sukhoi Superjet. Теперь он будет оснащаться отечественными двигателями пятого поколения ПД-8. Его первый полет планируется в ближайшее время», — сказал Премьер-министр РФ.

Власти России уделяют повышенное внимание авиапрому — «стратегически системообразующей отрасли», подчеркнул он. Мишустин напомнил, что Президент РФ Владимир Путин поставил задачу развивать отечественную авиацию, строить и эксплуатировать суда российского производства, что «особенно важно в условиях того давления, которое испытывает промышленность».

Важны также вопросы безопасности и комфорта российских пассажирских перевозок, добавил он.

«Необходимо снизить зависимость от зарубежных материалов и комплектующих. И наладить выпуск отечественных машин, расширить их линейку. Тем более что спрос на них огромный, и нашим компаниям нужны современные лайнеры для транспортировки грузов и пассажиров», — отметил Мишустин.

Требуются как небольшие модели для внутрирегиональных перелетов, так и дальние и средние магистральные воздушные суда, уточнил он. «Ряд результатов уже есть», — заключил глава Правительства РФ.