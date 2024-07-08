Мишустин передал свои соболезнования в связи со смертью Ильдуса Мостюкова

Прошу передать глубокие соболезнования родным и близким, коллегам Ильдуса Мостюкова, говорится в сообщении председателя Правительства Российской Федерации Михаила Мишустина. Его слова вслух зачитал заместитель Премьер-министра РТ Василь Шайхразиев во время гражданской панихиды.

«Выдающийся ученый, конструктор, создатель уникальных образцов специальной и военной техники. Он много сделал для развития отечественной радиоэлектронной отрасли и обеспечения обороноспособности нашей страны», – передал слова Мишустина Василь Шайхразиев.

Долгие годы Ильдус Мостюков руководил Казанским НИИ радиоэлектроники. Его разработки составили основу Единой государственной общевойсковой системы радиолокационного обнаружения, которая превосходит зарубежные аналоги. Но помимо научных достижений, Мостюков также запомнился как общественный деятель.

«Он всегда аргументировано отстаивал свою позицию, вел активную работу с молодежью. Настоящий патриот, для которого всегда выше всего была доблесть и честь. Ильдус Мостюков пользовался неоспоримым авторитетом. Мы навсегда сохраним память об этом легендарном ученом, талантливом, неординарном человеке», – написал Мишустин.

Гражданская панихида прошла сегодня в 9:00. Герой социалистического труда, академик и общественник Ильдус Мостюков будет похоронен на Аллее героев на Арском кладбище.