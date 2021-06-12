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12 июня 2021  09:00

Мишустин: Перед нами стоят новые важные задачи, от решения которых зависит будущее страны

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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил Президента Республики Татарстан Рустама Минниханова с Днем России.

Председатель Правительства напомнил, что 12 июня 1990 года Съезд народных депутатов РСФСР принял Декларацию о государственном суверенитете. По его словам, этот судьбоносный выбор положил начало развитию России как правового демократического государства.

И сегодня «перед нами стоят новые, стратегически важные задачи в экономике, социальной сфере, от успешного решения которых зависит будущее страны, достойная жизнь миллионов наших граждан», подчеркнул Премьер-министр.

«Уверен, что компетентность, инициативность, энергия и ответственность каждого из нас помогут достичь намеченных целей. Сделать все для процветания Родины. Желаю удачи в делах, здоровья, мира и благополучия Вам и Вашим близким», — заключил Мишустин.

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