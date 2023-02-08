Мишустин рассказал о компенсациях для добровольцев, ставших инвалидами в ходе СВО

Добровольцы, получившие инвалидность в ходе специальной военной операции, начнут получать две пенсии и различные компенсации. Кроме того, Правительство РФ готовит дополнительные решения по данному вопросу, рассказал Премьер-министр России Михаил Мишустин.

«Правительством скорректированы правила для добровольцев, которым была оформлена инвалидность из-за ранения, травмы или заболевания, что позволит им одновременно получать две пенсии, одна из которых — по инвалидности, а также различные компенсации, которые предусмотрены российским законодательством», — объяснил он во время заседания координационного совета при Кабмине РФ по обеспечению потребностей Вооруженных Сил.

Помимо этого, добавил Мишустин, ежемесячное пособие предоставят вдовам ветеранов боевых действий.