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Ру Тат
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Политика
8 февраля 2023  16:07

Мишустин рассказал о компенсациях для добровольцев, ставших инвалидами в ходе СВО

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Добровольцы, получившие инвалидность в ходе специальной военной операции, начнут получать две пенсии и различные компенсации. Кроме того, Правительство РФ готовит дополнительные решения по данному вопросу, рассказал Премьер-министр России Михаил Мишустин.

«Правительством скорректированы правила для добровольцев, которым была оформлена инвалидность из-за ранения, травмы или заболевания, что позволит им одновременно получать две пенсии, одна из которых — по инвалидности, а также различные компенсации, которые предусмотрены российским законодательством», — объяснил он во время заседания координационного совета при Кабмине РФ по обеспечению потребностей Вооруженных Сил.

Помимо этого, добавил Мишустин, ежемесячное пособие предоставят вдовам ветеранов боевых действий.

#инвалиды #компенсации #пенсии
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