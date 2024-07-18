Мишустин озвучил поручения по нацпроекту «Средства производства и автоматизации»

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Определить квалифицированных заказчиков для обеспечения в России долгосрочного спроса на продукцию в сфере высоких технологий поручил профильным министерствам глава правительства РФ Михаил Мишустин по итогам прошедшей в июне этого года стратегической сессии по национальному проекту «Средства производства и автоматизации».

Ответственность за реализацию поручений возложена на госкорпорацию «Роскосмос», Минпромторг, Минздрав, Минсельхоз и Минэнерго.

Анализ действующих мер поддержки отечественных станкостроителей для разработки паспорта вышеуказанного нацпроекта поручено провести Минпромторгу. При этом в паспорте должно быть отражено использование мер защиты отечественного рынка, в том числе нетарифного характера, с учетом совершенствования системы подтверждения производства станкоинструментальной продукции и промышленных роботов на территории России.

Кроме того, Мипромторг должен подготовить и представить в Минэкономразвития проекты методик расчета показателей нацпроекта, в том числе показателя «плотность роботизации».

Выступая на стратегической сессии в июне, Мишустин подчеркнул – станкостроение и робототехника являются базой для любого современного производства, о каких бы отраслях ни шла речь

Премьер-министр отметил, новый нацпроект должен обеспечить достижение показателей, определенных президентом РФ Владимиром Путиным в части технологического лидерства, а также продвижение в сфере роботизации производств, чтобы по этому значению Россия вошла в число 25 ведущих стран мира по итогам 2030 года.

Частью нацпроекта «Средства производства и автоматизации» станет федеральный проект «Наука и кадры для производства средств производства и автоматизации», который посветят развитию компетенций в указанных сферах. Созданием его паспорта займутся Минобрнауки и Минпросвещения. Все поручения главы правительства должны быть выполнены во второй половине текущего месяца.