Мишустин: Отношения России и Китая находятся на самом высоком уровне за всю историю

Отношения РФ и КНР находятся на самом высоком уровне за всю многовековую историю. Правительства России и Китая выполняют стратегические задачи, поставленные главами государств. Об этом заявил российский премьер-министр Михаил Мишустин.

«Одна из важнейших среди них – вывести торговое и инвестиционное сотрудничество стран на более высокий уровень и обеспечить новое качество взаимного товарооборота за счет диверсификации его структуры», - подчеркнул российский политик на 28-й регулярной встрече глав правительств.

Также Мишустин добавил, что Россия и Китай продолжают увеличивать долю национальных валют во взаимных расчетах, расширять деловые контакты. Так, в мае в Шанхае состоялся совместный бизнес-форум, в котором поучаствовали свыше 1,5 тыс. предпринимателей. Помимо этого, возобновилась работа Российско-китайского ЭКСПО, прошедшего в Екатеринбурге. Кроме того, власти создают условия для комфортной работы коммерческих компаний на рынках РФ и КНР.

«Российско-китайские отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия находятся на самом высоком уровне за всю многовековую историю, продолжают динамично развиваться», – подвел итог Мишустин.