Мишустин отметил успехи в импортозамещении авиакомпозитов, производимых в Татарстане

пресс-служба ГК «Ростех»

Российская авиационная отрасль перешла на отечественное производство и сможет успешно противостоять санкциям. Хорошим примером можно считать производство собственного крыла для самолета МС-21, заявил в четверг во время отчета перед Госдумой премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«Наша промышленность уже освоила их производство, и в декабре прошлого года лайнер с отечественным композитным крылом впервые поднялся в небо. И в течение двух-трех лет авиапром планирует завершить работу по полному импортозамещению узлов и агрегатов этой машины», — заявил глава российского Правительства.

Напомним, что российский самолет МС-21 производит корпорация «Иркут». Крылья для нее выпускает «АэроКомпозит-Ульяновск» – единственный в России завод по производству авиадеталей из композитов при помощи инфузионной технологии.

А сами композитные материалы выпускает завод «Алабуга-Волокно» построенный Госкорпорацией «Росатом» на территории татарстанской ОЭЗ «Алабуга».