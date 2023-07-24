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Мишустин отметил работу Хуснуллина и Файзуллина на высоком уровне
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин дал высокую оценку работе вице-премьера Марата Хуснуллина и главе Минстроя Ирека Файзуллина по реализации проектов создания комфортной городской среды. Министерство получило 2714 заявок из 994 населенных пунктов. 1027 из них уже в работе.
Он отметил внимательность чиновников к честному проведению голосования и получению качественной обратной связи от граждан. В голосовании граждан по отбору территорий, на которых будут развернуты проекты, приняли участие 14 млн человек.
Мишустин также положительно отозвался о молодых архитекторах, сделавших свой вклад в работе по благоустройству. Работы по благоустройству реализованы на территории 5 тыс. га.
«Очень важно, что с поддержкой Президента и по его решению мы увеличили фонд, теперь это 20 млрд рублей в год», – отметил Михаил Мишустин.
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