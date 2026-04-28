Мишустин открыл марафон «Знание. Первые» в Москве и рассказал о возможностях профессионального развития

Премьер-министр России Михаил Мишустин во вторник открыл федеральный просветительский марафон «Знание. Первые». Мероприятие проходит в Центральном выставочном зале «Манеж» в Москве, сообщает РИА Новости.

Глава правительства выступил перед участниками марафона. Его выступление было посвящено возможностям профессионального развития в России и поиску пути к успеху.

Федеральный просветительский марафон «Знание. Первые» проходит в «Манеже» с 28 по 30 апреля. В программе заявлены выступления защитников Родины, военных корреспондентов, государственных и общественных деятелей, ученых, спортсменов, представителей культуры и искусства.

Они обсуждают с молодежью значение единства народов для укрепления и развития страны. Марафон проходит в преддверии Дня коренных малочисленных народов России.

В программе также напомнили, что первый марафон «Знание. Первые» прошел в мае 2021 года и стал символом перезапуска общества «Знание». За пять лет состоялось десять таких мероприятий, в рамках которых прошло более 1,6 тысячи встреч молодежи с известными людьми. Проект реализуется в рамках национального проекта «Молодежь и дети».