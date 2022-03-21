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Общество
21 марта 2022  21:42

Мишустин освободил от должности заместителя председателя правления ПФ Кислякова

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Заместитель председателя правления Пенсионного фонда России Евгений Кисляков освобожден от своей должности. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал соответствующий документ, размещенный на официальном интернет-портале правовой информации, передает РИА Новости.

«Освободить Кислякова Евгения Юрьевича от должности заместителя председателя правления Пенсионного фонда РФ в связи с переходом на другую работу», — сообщается в документе.

Кисляков был назначен зампредом правления Пенсионного фонда РФ в июне 2021 года, о чем сообщалось на официальном интернет-портале правовой информации.

#Михаил Мишустин #пенсионный фонд
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