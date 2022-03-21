Мишустин освободил от должности заместителя председателя правления ПФ Кислякова

Заместитель председателя правления Пенсионного фонда России Евгений Кисляков освобожден от своей должности. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал соответствующий документ, размещенный на официальном интернет-портале правовой информации, передает РИА Новости.

«Освободить Кислякова Евгения Юрьевича от должности заместителя председателя правления Пенсионного фонда РФ в связи с переходом на другую работу», — сообщается в документе.

Кисляков был назначен зампредом правления Пенсионного фонда РФ в июне 2021 года, о чем сообщалось на официальном интернет-портале правовой информации.