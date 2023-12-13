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Мишустин освободил Бахарева от должности замруководителя Росавиации
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Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, которым уволил замглавы Росавиации. Документ опубликован на портале правовой информации.
«Освободить Бахарева Георгия Олеговича от должности заместителя руководителя Федерального агентства воздушного транспорта по его просьбе», – говорится в документе.
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