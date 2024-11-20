Мишустин: «Остаётся большой запрос на повышение качества отечественного образования»

В рамках нацпроектов «Образование» и «Наука и университеты» в России за пять лет был выполнен комплекс профильных мероприятий, на которые из бюджета было выделено почти 1,3 трлн рублей. Об этом сообщил Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин на стратегической сессии о качестве общего и профессионального образования.

«За счёт этих средств по всей стране улучшили инфраструктуру. Отремонтировали и построили тысячи учреждений – от детских садов до высших учебных заведений. Оснастили их современным оборудованием, всем, что нужно для полноценного обучения», – сказал Мишустин.

Также он рассказал о запуске ряда перспективных проектов, в частности, это «Профессионалитет», «Передовые инженерные школы», «Приоритет-2030».

«В регионах уже открываются объекты кампусов мирового уровня – это общежития, библиотеки, спортивные комплексы. В сентябре дали старт Специализированному учебно-научному центру при Новосибирском университете. Посещали его во время рабочей поездки по регионам Сибири и Дальнего Востока. Приступаем также по инициативе Президента к созданию сети из 12 флагманских школ, где станут применяться современные технологии в преподавании и в инфраструктуре», – отметил Мишустин.

Он добавил, что со следующего года все мероприятия будут продолжены, но уже в национальном проекте «Молодёжь и дети».

«Отдачу от них мы видим по тому, как наши школьники выступают на всероссийских и международных олимпиадах. Многие с очень хорошими результатами по единому государственному экзамену, по другим вступительным испытаниям зачисляются в высшие учебные заведения. Однако итоги обратной связи от родителей, учеников и студентов, учителей и преподавателей говорят о том, что остаётся достаточно большой запрос на повышение качества отечественного образования», – подчеркнул глава кабмина.

Итоги стратегической сессии кабмина прокомментировал вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

«В образовательной сфере есть накопившиеся вопросы, обусловленные в том числе и внешними вызовами. Вся эта системная работа ведется в рамках подготовки Стратегии развития образования до 2036 года с перспективой до 2040 года. Ее мы готовим по поручению Президента Владимира Владимировича Путина. Это беспрецедентная масштабная работа в новейшей истории России. В нее вовлечена, по сути, вся страна – эксперты в области образования, педагоги, ректоры ведущих университетов, представители бизнеса и госкорпораций, непосредственно учащиеся и молодежь», – сказал он.

Чернышенко добавил, что создано 14 профильных рабочих групп, которые прорабатывают такие важные темы как развитие дошкольного, общего среднего и высшего образования, воспитание гармонично развитой личности, отдых и оздоровление наших детей, и другие вопросы.

«Обратную связь, как нам всегда и говорит Президент, мы получаем через различные опросы ВЦИОМ и, что важно, напрямую от граждан – можно будет оставить свои предложения на портале Госуслуг. Призываю всех заинтересованных направлять такие предложения. Мы их обязательно рассмотрим», – отметил он.

Политик напомнил, что Россия сегодня входит в десятку ведущих стран по уровню образования.

«Мы в пятерке лидеров по результатам международных школьных олимпиад. А также в ТОП-10 – по объему исследований и разработок. У нас существуют серьезные заделы: успешно реализуются нацпроекты «Образование», «Наука и университеты», продолжается программа «Профессионалитет». Благодаря им построено порядка 1,5 тысячи новых школ, модернизировано 370 колледжей, открыто 8,4 тысячи лабораторий», – заключил Чернышенко.