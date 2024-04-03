Мишустин: Около 1 млн медработников получили соцвыплаты к зарплате в 2023 году

Правительство в 2023 году установило специальные соцвыплаты для медработников, которые выдавали дополнительно к зарплате. За прошлый год такую поддержку получили около 1 млн сотрудников первичного звена, сказал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Он добавил, что по инициативе Президента России Владимира Путина с марта 2024 года в стране увеличили размер надбавок в селах, райцентрах и малых городах с населением менее 50 тыс. человек. Там врачи будут получать выплату 50 тыс. рублей, а средний медперсонал – 30 тыс. рублей.

«В населенных пунктах с численностью жителей от 50 тыс. до 100 тыс. поддержка составит 29 тыс. рублей и 13 тыс. рублей соответственно», – доложил Мишустин.

Также в России продлят программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер» до 2030 года. Это привлечет специалистов на село и в отдаленные территории, и лечение станет там доступнее, пояснил Мишустин.

«Современное оборудование и лекарства, методики лечения – все это очень важно, но основная нагрузка в заботе о пациентах всегда ложится на врачей и медсестер. Именно от их квалификации и внимательного отношения зависит выздоровление человека, его жизнь», – подчеркнул глава правительства.