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Общество 17 июня 2025 12:05

Мишустин ограничил закупку бензиновых авто для государственных нужд

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Мишустин ограничил закупку бензиновых авто для государственных нужд
Фото: пресс-служба Госкомитета РТ по закупкам

Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил изменения в порядке закупок автомобилей и других транспортных средств для государственных и муниципальных нужд. Об этом сообщает пресс-служба Госкомитета РТ по закупкам.

Согласно нововведениям, теперь приоритет будет отдан экологически чистому транспорту – электромобилям и машинам, работающим на газомоторном топливе.

Как пояснил председатель Государственного комитета Татарстана по закупкам Марат Зиятдинов, решение направлено на улучшение экологической обстановки и поддержку отечественного автопрома, производящего такой транспорт.

В тех регионах, где пока отсутствует необходимая инфраструктура для зарядки электрокаров или заправки газомоторных автомобилей, допускается приобретение бензиновых и дизельных моделей. Однако такие закупки должны сопровождаться обязательным обоснованием.

Поправки были внесены в постановления Правительства № 926 и № 927 от 2 сентября 2015 года, в которых изложены требования к транспортным средствам.

#электромобили #автомобили #госзакупки
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