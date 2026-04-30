Мишустин объявил благодарность главе Минсельхозпрода РТ Зяббарову и его заместителю Яшину

Вице-премьер РТ – министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров

Вице-премьеру Татарстана – министру сельского хозяйства и продовольствия РТ Марату Зяббарову объявлена благодарность Правительства России.

Соответствующее распоряжение подписал Премьер-министр РФ Михаил Мишустин, документ размещен на портале официального опубликования правовой информации.

Кроме того, благодарность объявлена и одному из заместителей главы Минсельхозпрода Татарстана – Дмитрию Яшину.

Министр и его заместитель отмечены «за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу».

Марат Зяббаров возглавляет Министерство сельского хозяйства и продовольствия РТ с сентября 2019 года. Дмитрий Яшин работает его заместителем с марта 2022-го.