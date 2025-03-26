Мишустин объяснил причину роста цен на продукты наценкой посредников

Премьер-министр России Михаил Мишустин объяснил причину роста на продукты питания, выступая в Госдуме.

«Одним из существенных факторов роста цен остаются наценки посредников. Понятно, что товар нужно красиво упаковать, доставить до покупателя, но стоимость этих услуг не должна выходить за рамки разумного. Тем более, когда страна решает сложные задачи», – подчеркнул Михаил Мишустин.

Он привел в пример случаи, когда маржа на товары доходит до 50%. Такое, по информации ФАС, происходило с рыбной продукцией.

«[Федеральная антимонопольная] Служба регулярно проводит выездные проверки, выдаются предостережения, возбуждаются дела. Но, считаю, надо еще активнее взаимодействовать со всеми игроками рынка и, если необходимо, принимать жесткие меры», – поручил Премьер.

Ранее Мишустин сказал, насколько выросла экономика России и реальные зарплаты населения.