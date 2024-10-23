Мишустин обсудил тему сохранения лесов с Советниковым

Глава правительства РФ Михаил Мишустин встретился с руководителем Федерального агентства лесного хозяйства Иваном Советниковым. Стороны обсудили результаты работы агентства и задачи на предстоящий период.

При встрече Мишустин напомнил, что в текущем году завершается федеральный проект «Сохранение лесов». Его финансовая часть – около 40 млрд рублей. Подготовлено и его продление на следующие пять лет. Причем за последнее время большая работа была проведена как самим агентством, так и другими ведомствами, цитирует политика пресс-служба правительства РФ.

Советников, говоря о работе агентства по тушению пожаров, отметил, что год был непростым из‑за погодных условий (жаркая и сухая погода установилась раньше обычного), но тем не менее, сотрудники не допустили гибели россиян, а также – ущерба объектам критической инфраструктуры.

«Мы тушим на 200 млн га больше, чем обычно, — подчеркнул он, говоря на тему лесных пожаров. — Конечно, на этих территориях нужна соответствующая инфраструктура, а именно площадки подлёта, пожарно-химические станции. И разумеется, обученные сотрудники. Мы совместно с Минприроды уже приступили к их размещению, и — большое спасибо Правительству — со следующего года на эти территории дополнительно выделяется 5,3 млрд рублей. Это очень важное решение позволит нам сократить площадь лесных пожаров, как и предписано указом Президента».

Спикер добавил, что сезон этого года фактически завершается.

«Мы до конца года прогнозируем высокий уровень горимости только на самом юге России, в Крыму и на Кавказе. И уже начали подготовку к сезону следующего года. Лесопожарная тематика у нас круглогодичная история. Один из основных элементов подготовки — это, конечно, обновление парка лесопожарной техники. Мы продолжим этим заниматься в рамках нового федерального проекта «Сохранение лесов» до 2030 года», — рассказывает он.

Советников добавил, что сейчас задача — сажать больше леса, чем погибло или было вырублено.

«Для этого мы запланировали не только мероприятия по лесовосстановлению, но и такие меры, как создание новых питомников, развитие объектов лесного семеноводства и уход за лесными культурами. На новый федеральный проект выделено практически вдвое больше средств, чем на предыдущий: 71 млрд против 41 млрд рублей. Это очень важное решение, конечно, поможет всему лесному хозяйству России», — подчеркнул спикер.

Также стороны обсудили запуск и дальнейшее развитие государственной информационной системы лесного комплекса (ФГИС ЛК).

Напомним, что федеральный проект «Сохранение лесов» реализуют в России в рамках нацпроекта «Экология».

Фото виджета: пресс-служба правительства РФ