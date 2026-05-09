Мишустин о 9 Мая: Этот священный день напоминает, насколько ценен мир

Премьер-министр России Михаил Мишустин

Фото: kremlin.ru

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин направил поздравление Раису РТ Рустаму Минниханову по случаю Дня Победы в Великой Отечественной войне.

«Великий подвиг нашего многонационального народа, сокрушившего нацизм, является нерушимым символом мужества, примером истинного патриотизма», – выразил уверенность Премьер в поздравительной телеграмме.

«Этот священный день напоминает, насколько ценен мир, каждая человеческая жизнь. Мы с чувством огромной благодарности чтим ветеранов, подаривших нам свободу и будущее. Восхищаемся героизмом, стойкостью бойцов специальной военной операции. Они достойны своих предков, надёжно защищают интересы и безопасность нашей страны», – заявил также Председатель Правительства России.

В завершение Михаил Мишустин пожелал Рустаму Минниханову и его близким новых успехов, здоровья, счастья и благополучия.